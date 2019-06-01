” التقاعد ” تعتزم استثمار أموالها في 5 آلاف شركة مالية وعالمية

عادل الحربي(صدى):

تعتزم المؤسسة العامة للتقاعد استثمار مواردها واصولها في 5 آلاف شركة محلية وعالمية وذلك عبر ذراعها الإستثماري “شركة الإستثمارات الرائدة ” .

من جانبه اكد الرئيس التنفيذي للشركة عبد اللطيف السيف تحقيق عوائد استثمارية بأكثر من 7% لمتوسط 3 سنوات متفوقاً على مؤشر الآداء الإسترشادي حتى الربع الأول من العام الجاري 2019 .

وحول مجالات الإستثمار ، أبان ” السيف ” ان هناك مجالات اخرى بخلاف الإستثمار العقاري الذي يشكل 6.5 % من محفظة الأصول الكاملة ، إذ يتم الإستثمار في السندات والأسهم وصناديق التحوط ، العالمية والمحلية مع الإستثمار بالشركات المحلية الخاصة .

وكشف عن اتجاه للإستثمار في التكنولوجيا والبرمجيات خلال الفترة المقبلة ، وذلك لتحقيق اعلى عوائد ممكنة للمؤسسة بما يليق بأكبر صندوق تقاعد حول العالم .

الجدير بالذكر ان 90% من فريق الإستثمار بالشركة مواطنين وتشكل السيدات 25 % منهم ، وذلك بالإستعانة بأفضل الكوادر السعودية .