بالفيديو.. تعرف على هاتف ” Tough Mobile 2 ” الأكثر أمانا في العالم

وكالات(صدى):

كشفت شركة Bittium الفنلندية عن هاتفها Tough Mobile 2 الجديد والذي يتميز ببرمجيات امان تمنع اختراقه او الوصول إلى بيانات تطبيقاته .

ووصفت الشركة هاتفها بـ” الأكثر اماناً في العالم ” ، إذ يمنع التحكم اضاً بالمايكروفونات او الكاميرات عبر ببرامج التجسس ، ويتمتع بهيكل محمي من الصدمات وفق معايير MIL-STD-810G ، وانظمة امان عالية . .

ويعمل الجهاز بنظام Android Pie ومن المتوقع ان يحقق نجاح كبير إذا صدقت ميزته التسويقية بعدم وصول الهاكرز إليه بعد انتشار التجسس في العديد من الأجهزة عبر آلاف التطبيقات . .