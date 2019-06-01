منها تجفيف الأعشاب.. 3 استخدامات رائعة للميكروويف بخلاف تسخين الطعام

لندن(صدى):

يتميز جهاز الميكروويف بتوفير الوقت لربة المنزل في تسخين الطعام او نضجه في انواع اجهزة اخرى مما جعله سلعة اساسية في الكثير من البيوت .

وكشف موقع ” ذا ديلي ميل ” عن ثلاث استخدامات رائعة للجهاز العصري يمكن ان تذلل للمرأة الصعاب المعروفة في المطبخ ، وهي كالتالي:

1-تجفيف الأعشاب : فبدلاً من الإنتظار لأيام وتعرض النبات للأتربة ، يمكن وضعه في الميكروويف وتسخينه لمدة دقيقة ، ومن ثم الحفاظ عليه لفترة اطول .

2-تخمير العجين : لا شك انه يعد مشكلة كبيرة في فصل الشتاء ، لذا يمكن وضع كوب من الماء في الجزء الخلفي من الميكروويف، ووضع العجينة في وعاء في منتصف الميكروويف ، وتشغيله على اقل درجة لدقائق قليلة .

3-التخلص من الدموع اثناء تقشير البصل : من خلال وضع البصل لمدة 30 ثانية في الميكروويف سيصبح تقشيره اسهل وبالتالي تتوقف الدموع .