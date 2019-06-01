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  3. صورة بألف معنى.. خادم الحرمين وولي عهده في قمم مكة

صورة بألف معنى.. خادم الحرمين وولي عهده في قمم مكة

صورة بألف معنى.. خادم الحرمين وولي عهده في قمم مكة

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