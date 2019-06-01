مواطن يعيد 112 ألف ريال لصاحبها ويتفاجأ بتصرف غريب من الأخير

علي العنزي(صدى):

عثر مواطن على حقيبة بجوار صراف آلي على الطريق الغربي بحائل، بداخلها مبلغ مالي قيمته 112 ألف ريال، وبطاقة صراف.

وجسد المواطن أسمى معاني الأمانة، حيث سلم المبلغ والبطاقة إلى مركز الشرطة، وتم إبلاغ صاحب المبلغ بعد الحصول على بياناته من خلال بطاقة الصراف.

وبحضور صاحب الحقيبة، قام بمعاينتها وعد المبلغ أمام المواطن للتأكد منه، كما تأكد من عدم سحب أي مبلغ من حسابه.

فيما علق المواطن على تصرف صاحب الحقيبة، موضحًا له أنه إذا أراد أخذ المال لصالحه لما بحث عنه، قائلا: ” إذا أردت السرقة لما أقمت بحائل مستأجرًا على نفقتي في سبيل التأكد من وصول المال لك ” .