إدارة الاتحاد تغلق ملف رواتب العاملين قبل رحيلها

ماجد محمد(صدى):

أغلقت إدارة نادي الاتحاد ملف رواتب العاملين، وذلك قبل رحيل لؤي هشام ناظر ،الذي أعلن عدم ترشحه في الانتخابات المقرر عقدها الصيف الجاري.

وأعلنت إدارة الاتحاد، أنه سيتم تحويل راتب مايو للعاملين في النادي بعد غدٍ، الأثنين.

وكان لؤي ناظر، قد فاجأ جماهير العميد، بعدما أعلن عدم ترشحه لرئاسة النادي، واكتفاءه بالفترة التي يقضيها حاليا.

وقال: ” الحمد لله الذي وفقني لأداء المهمة التي سلمت لي، والتي من خلالها تعرفت وتواصلت مع الكثير منكم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وفي النادي – والاجمل بالطبع في الملعب . سمعت آراءكم، وتعلمت منكم الكثير، وحاولت قدر الإمكان تلبية رغباتكم جميعها “.

وأشار إلى أنه تسلم النادي في أصعب ظروفه مؤمناً بضرورة إنقاذه، وخوفه الوحيد كان أن يخذل عشاق الاتحاد.

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