رغم تركيز ” الجزيرة ” على النوم في القمم.. النعاس يغلب رئيس وزراء قطر

طلال الضوي(صدى):

طالما ركزت قناة ” الجزيرة ” القطرية المحرضة، على نوم بعض ممثلي الدول والقادة في مختلف القمم العربية، وعلى ما يبدو أن الدور أتى على رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني.

ووثقت صورة متداولة، لحظة استسلام رئيس وزراء قطر للنوم خلال مشاركته في أعمال قمم مكة المكرمة الثلاثة.

ولاقت الصورة تداولا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقارنين اصطياد قناة الجزيرة لمثل هذه اللقطات، بصمتها الحالي.

يذكر أن الوفد القطري، قد غادر القمة الإسلامية الرابعة عشر بمكة المكرمة، خلال إلقاء الملك عبد الله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية كلمته، مكررا سيناريو مغادرة الأمير المدلل تميم بن حمد المفاجأة للقمة العربية في تونس.

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