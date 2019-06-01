محاكمة شاب أنقذ طفلة من إجبارها على الدعارة

أبو ظبي(صدى):

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكم سجن شاب آسيوي الجنسية لمدة 3 سنوات، لممارسته الجنس مع طفلة 13 عامًا.

وتفصيلًا كان الشاب قد تورط في حب الطفلة، واكتشف أنها تعيش مع أب مزيف، يغتصبها ويجبرها على الدعارة، فحاول إنقاذها بإبلاغ الشرطة.

وأثبتت التحقيقات تورط الشاب في علاقة جنسية بالطفلة، فتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أدانته بتهمة هتك عرض طفلة بالإكراه.

فيما أيدت المحكمة حكمًا بالسجن 15 عاماً بحق ” الأب المزيف ــ 49 عاما “، بعد إدانته باستغلال الطفلة المجني عليها، وإجبارها على ممارسة الدعارة، بعد أن جلبها من بلده بمستندات مزورة، وتلاعب في بياناتها، خصوصاً المتعلقة بالسن، وادعى أنه والدها.