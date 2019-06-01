رفيق جهيمان: اقتحام الحرم لم يكن بدافع سياسي.. والمحرك الأساسي كان ” الهوس الديني “

علي القحطاني(صدى):

أكد الباحث ناصر الحزيمي، وهو أحد رفقاء جهيمان وعضو سابق بالجماعة السلفية المحتسبة، أن المحرك الرئيسي في اقتحام الحرم المكي والاعتصام هو الأحلام والرؤى، و ” الهوس الديني “.

وقال الحزيمي خلال مداخلة ببرنامج ” مجموعة إنسان ” : ” إن الجماعة السلفية المحتسبة نشأت في عام 1965م في المدينة، وجهيمان أحد مؤسسيها الستة ” ،مؤكدًا أن الجماعة لديها فقر فكري ولا يوجد لديها أي وعي سياسي.

وتابع: ” الإسلام السياسي في جماعة التبليغ، وجماعة السلفية المحتسبة غير موجود، لهذا لا أضمها لجماعات الإسلام السياسي ” ،لافتا إلى أن الإسلام السياسي يننحصر في جماعتي الإخوان وحزب التحرير الإسلامي فقط.

وأضاف: ” أما جماعة السلفية لا يوجد لديهم خطاب سياسي يذكر وهذا إجابة على ما قيل حول أسباب دخول الجماعة السلفية للحرم، والمحرك الاساسي كان الهوس الديني أكثر من كونه معارضة سياسية ” .

وأوضح أن اقتحام جهيمان للحرم كان إيماناً منه بأن يوم القيامة قريب، واعتقاده أن محمد بن عبدالله القحطاني هو المهدي المنتظر، مشيرًا إلى أنه حينما علم بمقتل المهدي لم يصدق ورفض تصديق الواقع.

الباحث ناصر الحزيمي : الجماعة لا يوجد عندها وعي سياسي لهذا لا أضمها لجماعات الإسلام السياسي#مجموعة_انسان#تطهير_الحرم_مجموعة_انسان pic.twitter.com/m1zqxFjQJG — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 31, 2019

ناصر الحزيمي : كان المحرك الرئيسي في اقتحام الحرم والاعتصام هو الأحلام والرؤى .#مجموعة_انسان#تطهير_الحرم_مجموعة_انسان pic.twitter.com/3VPlfWSVFQ — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 31, 2019