انشغال وزير الخارجية التركي بجواله يعقبه خروج الوفد القطري من القمة يثير التساؤلات

طلال الضوي(صدى):

وثقت صورة لحظة انشغال وزير الخارجية التركية مولود تشاوس أوغلو، أثناء القمة الإسلامية الرابعة عشر، بهاتفه، فيما غادر الوفد القطري القمة بعدها بلحظات.

وأثارت الصورة تساؤلات كثيرة أهمها: ” هل أوعز وزير خارجية تركيا لرئيس وزراء قطر بالخروج من قمة مكة؟ ” .

ويأتي خروج الوفد القطري من القمة الإسلامية اليوم، كدليل آخر على تخبط النظام القطري المستمر، فبعد انسحابه من القمة العربية بتونس جراء انتقاد الدور التركي في المنطقة هاهو ينسحب من قمة مكة الإسلامية بعد إدانه إيران.

وكان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، سبق وأن انسحب من القمة العربية الـ 30 في تونس، بعد أن دون أن يلقي كلمته، وبشكل مفاجئ مثلما حدث اليوم.

وكان أبو الغيط أكد رفض الجامعة العربية لأطماع تركيا وإيران وتدخلاتهما في بعض الدول العربية بما تحمله من مخططات، قائلاً: ” بعبارة واحدة نقول إن أزمة الدول العربية ستزول لأنها أزمة مؤقتة لكن التعدي على التكامل الإقليمي للدول العربية ووحدتها الترابية أمر مرفوض عربياً “.

ولا تزال قطر تتبع لسياسة المكابرة منذ بدء أزمتها، بقرار المقاطعة، مع غياب الحكمة في اتخاذ القرارات، مفضلة العزلة والتهميش.

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