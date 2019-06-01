بالفيديو.. لحظة خروج الوفد القطري من القمة الإسلامية أثناء كلمة ملك الأردن

طلال الضوي(صدى):

خرج الوفد القطري من القمة الإسلامية الرابعة عشر، خلال إلقاء الملك عبد الله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية كلمته.

وليس بالجديد على الدوحة أن تختار الخروج، لكن هذه المرة أثناء كلمة ملك الأردن المشهودة مواقفها مع نظام الدوحة.

ومن جانبه علق الناشط القطري قائلا: ” يأمرنا الله بأن نولي وجوهنا شطر المسجد الحرام فيمتنع مسؤولينا ليولوا وجوههم شطر التعيسه والخائبه طهران ” .

وتابع: ” لا العراق انسحب ولا لبنان المرتهنه للأوامر الإيرانية، يبدو أننا اصبحنا أكثر انصياعاً لأوامر ملالي طهران اكثر من الحوثي ” ، متسائلا: ” هل ينقصنا عزله لننسحب من أجواء تضامنيه كما هو حاصل الآن في مكه ” .

يذكر أن الملك عبد الله بن الحسين، أكد خلال كلمته أن الفلسطينيين يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة تستدعى منا تكثيف جهودنا لدعم صمودهم.

وأضاف الملك عبد الله، خلال كلمته بالقمة الإسلامية بمكة المكرمة ، أنه يجب دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتستمر في تقديم خدماتها لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطينى .