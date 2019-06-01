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رئيس وزراء باكستان.. الغرب يسئ لنبينا الكريم ونحن مكتوفي الأيدي

رئيس وزراء باكستان.. الغرب يسئ لنبينا الكريم ونحن مكتوفي الأيدي
نايف السالم(صدى):

أكد رئيس وزراء باكستان عمران خان، أن ربط المجتمع الغربي بين الإسلام والتطرف يعتبر إساءة للعالم الإسلامي، قائلا: ” الغرب يسئ لنبيننا الكريم ونحن مكتوفي الأيدي ” .

وقال خان: ” على المجتمع الغربي أن يميز بين المسلم المعتدل والمتطرف ” ،مضيفًا: ” بعض الدول الغربية تعاني من ظاهرة الإسلاموفوبيا ” .

وتابع رئيس وزراء باكستان: ” على المجتمع الدولي أن يحرص على احترام مشاعر أكثر من مليار مسلم ” .

وأضاف: ” علينا أن نستثمر مواردنا في عالمنا الإسلامي وعلى رأسها التعليم ” .

وعن القضية الفلسطينية قال خان: ” نتمسك بحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين ” .


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