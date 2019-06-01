بالفيديو.. اللواء النفيعي يروي ما حدث بينه وبين جهيمان لحظة القبض عليه

عادل الحربي(صدى):

حل اللواء المتقاعد محمد النفيعي، مدير القوات الخاصة ومدير العمليات في حادثة اقتحام جهيمان العتيبي للحرم المكي، ضيفًا ببرنامج ” مجموعة إنسان ” الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني.

واستذكر النفيعي عملية تطهير الحرم المكي، راويًا ما دار بينه وبين جهيمان بعد النجاح في إلقاء القبض عليه.

وأكد أن الحادثة كلها من أولها إلى أخرها محفورة حفر في ذهنه، لافتًا انه اقترح حينها عمل استطلاع للوضع قبل البدء في تطهير الحرم.

وقال: ” بعد عودتنا من الاستطلاع كونت فكرة معينة ووضعت أمر عمليات لتطهير الحرم ” ،مشيرًا إلى أنهم أجبروا من بالداخل على النزول إلى الخلاوي في الأسفل، وهكذا تمت محاصرتهم بالكامل.

وأضاف أنه في لحظة القبض على جهيمان، وبسؤاله حينها عن سبب فعلته قال: ” يمكن الشيطان ” ،ولم يطلب شيئًا سوى الماء وتم توفيرها له.

اللواء النفيعي يحكي ما حدث بينه وبين جهيمان بعد القبض عليه#مجموعة_انسان#تطهير_الحرم_مجموعة_انسان pic.twitter.com/AoudhO14NE — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 31, 2019