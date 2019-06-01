القمة الإسلامية الـ 14..الرئيس المصري: يجب مواجهة الإسلاموفوبيا

نايف السالم(صدى):

أكد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، أنه يجب بذل جهد مواز لمواجهة الإسلاموفوبيا ومحاولة إلصاق الإرهاب بالأمة العربية.

وقال الرئيس المصري، في كلمته بالقمة الإسلامية الرابعة عشر بمكة المكرمة، إن القمة الإسلامية التي تشكل محط أنظار العالم ستنهض بمسؤوليات الأمة.

وتابع: ” نتمسك بحل شامل للقضية الفلسطينية ومنع متاجرة الإرهابيين بحقوق الفلسطينيين، ونتمسك بحل عادل وفق رؤية الدولتين والقدس عاصمة لفلسطين ” .

وأدان السيسي محاولة المليشيات الحوثية الإرهابية استهداف أمن المملكة العربية السعودية.

وعن المرأة ودورها بالمجتمع قال: ” يجب مواكبة التحديات العصرية وتمكين دور المرأة وتعزيزه ” .

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