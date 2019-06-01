توقف لأكثر من 40 دقيقة.. بكاري جاساما يُشعل مواجهة الوداد والترجي (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أشعل الحكم الجامبي بكاري جاساما المُعروف بسوء إدارته للمباريات، مباراة الوداد والترجي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أن ألغى هدفًا صحيحًا للوداد.

وتوقف لاعبو الوداد عن المباراة للاعتراض على إلغاء الهدف، مما أسفر عن وقوع اشتباكات عنيفة، وتوقف المباراة .

ويرفض لاعبو الوداد العودة للمباراة من جديد إلا عقب إصلاح الـ var والتأكد من صحة الهدف.

وألغى الحكم الهدف الذي سجله وليد الكرتي لاعب الوداد ورفض بكارى جاساما اللجوء الى تقنية الفيديو.

ومن المرتقب أن يعاود لاعبي الوداد اللعب عقب الرجوع إلى تقنية الفيديو، التي يبدو أنها مُعطلة.

ويهدد الوداد بالانسحاب من المباراة مما أدى إلى نزول مسئولي الاتحاد الإفريقي إلى ملعب المباراة لتهدئة الوضع .