الميركاتو الصيفي 2019.. ” غريزمان ” يضع برشلونة في ورطة أمام الفيفا

ماجد محمد(صدى):

تواصل برشلونة السيطرة على أخبار الميركاتو الصيفي 2019، بصفقاتها المثيرة للجدل، والتي يأتي على رأسها صفقة اللاعب غريزمان.

وحتى الأن لم يتضح ملامح انتقال غريزمان خلال الميركاتو الصيفي 2019 إلى صفوف برشلونة، بينما من المرتقب أن يتعرض البرسا إلى أزمة كبيرة ، قد تصل إلى فرض عقوبة مغلظة من الاتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا ” ؛ نظرًا لتفاوض النادي الكتالوني مع غريزمان في نوفمبر الماضي.

وتقول صحيفة ” آس الإسبانية ” ، إن تفاوض البرسا مع غريزمان في نوفمبر 2019، والتوصل إلى اتفاق وتوقيع اللاعب قد يؤدي إلى إمكانية رفع أتلتيكو مدريد شكوى ضد النادي الكتالوني إلى الفيفا.

وفي مثل هذه الموافق يفؤض الفيفا على الفريق المخالف لقوانينه عقوبة الحرمان من التعاقد مع اللاعبين لفترتي انتقالات متتاليتين.

ويشتعل الميركاتو الصيفي 2019 في برشلونة بمزيد من الغموض حول صفقة غريزمان، فهل سيتلقى النادي الكتالوني ضربة قوية الأيام المقبلة.