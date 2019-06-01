الآبار المكشوفة في وادي ” المغمس ” بمكة تُهدد حياة الأهالي

نايف السالم(صدى):

يُعاني أهالي واديي ” المغمس ” شرق مكة المكرمة من أزمة انتشار الآبار المكشوفة بالمنطقة مما قد يسفر عن تعرض حياتهم للخطر.

ويتردد على وادي ” المغمس ” العديد من المتنزهين، لما يمتلكه الموقع من مظاهر طبيعية رائعة، ولكن لا يستطيعوا الاستمتاع دون الشعور بالتهديد من هذه الأبار التي تنتشر حولهم.

وطالب المتنزهون أن يتم إيجاد حل فعلي لهذه الأبار، مناشدين الجهات المختصة بسرعة التحرك قبل أن يُصاب أحد الأهالي بأذى، لافتين إلى أنه حتى لا توجد لافتات تحذيرية.