” وين القبب؟ ” .. بن جنيدب في مأزق مع الملك أثناء شرحه تصميم الحرمين (فيديو)

نايف السالم(صدى):

تحدَّث الدكتور عبدالله بن جنيدب، عن تصميمه للحرمين الشريفين ووقوفه لعرض التصميم على الملك عبدالله رحمه الله.

وأشار خلال لقائه ببرنامج ” الليوان ” ، إلى أنه عرض المشروع الأول في دقيقة ونصف، وشرح المشروع الثاني بعاطفة جيّاشة وبأدق التفاصيل لذلك طوّلت جدًا.

وأضاف أنه وقع في مأزق أثناء الشرح حيث سأل الملك ” وين القبب؟ ” ، ليرد عليه بأنها موجودة ولكن نسي يضعها في المجّسم، فطلب منه ” رحمه الله ” وضعها.

ولفت إلى أنه وضع تصميم الحرمين الشريفين وأنهى كل رسوماته في 29 يوما فقط.