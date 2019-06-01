” وين القبب؟ ” .. بن جنيدب في مأزق مع الملك أثناء شرحه تصميم الحرمين (فيديو)
تحدَّث الدكتور عبدالله بن جنيدب، عن تصميمه للحرمين الشريفين ووقوفه لعرض التصميم على الملك عبدالله رحمه الله.
وأشار خلال لقائه ببرنامج ” الليوان ” ، إلى أنه عرض المشروع الأول في دقيقة ونصف، وشرح المشروع الثاني بعاطفة جيّاشة وبأدق التفاصيل لذلك طوّلت جدًا.
وأضاف أنه وقع في مأزق أثناء الشرح حيث سأل الملك ” وين القبب؟ ” ، ليرد عليه بأنها موجودة ولكن نسي يضعها في المجّسم، فطلب منه ” رحمه الله ” وضعها.
ولفت إلى أنه وضع تصميم الحرمين الشريفين وأنهى كل رسوماته في 29 يوما فقط.
#فيديو
الدكتور #عبدالله_بن_جنيدب يروي قصة وقوفه لعرض تصميم الحرمين الشريفين على الملك عبدالله رحمه الله، والمأزق الذي وقع فيه أثناء العرض، وطلب خاص من الملك عبدالله تمت إضافته لاحقا في تصميم الحرمين..#عبدالله_بن_جنيدب_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/T9Say2inzu
— الليوان (@Fealsora) May 31, 2019
#فيديو
الدكتور #عبدالله_بن_جنيدب يروي قصة تصميمه للحرمين الشريفين، كيف بدأ مصادفة وفي وقت محدود..#عبدالله_بن_جنيدب_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/uY5UifyCIj
— الليوان (@Fealsora) May 31, 2019
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