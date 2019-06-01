بالفيديو.. ضحك متبادل بين ولي العهد ورئيس الوزراء اللبناني والشيخ ناصر بن حمد

نايف السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، حديث ودي وباسم بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريري والشيخ ناصر بن حمد قائد الحرس الملكي البحريني.

جاء ذلك في قصر الصفا بمكة المكرمة، مقر انعقاد القمة الإسلامية، حيث يستقبل خادم الحرمين الشريفين وفود القمة التي ستنطلق بعد قليل.