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بالفيديو.. ضحك متبادل بين ولي العهد ورئيس الوزراء اللبناني والشيخ ناصر بن حمد

بالفيديو.. ضحك متبادل بين ولي العهد ورئيس الوزراء اللبناني والشيخ ناصر بن حمد
نايف السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، حديث ودي وباسم بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريري والشيخ ناصر بن حمد قائد الحرس الملكي البحريني.

جاء ذلك في قصر الصفا بمكة المكرمة، مقر انعقاد القمة الإسلامية، حيث يستقبل خادم الحرمين الشريفين وفود القمة التي ستنطلق بعد قليل.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 74989 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يجمع القادة المسلمين على توحيد الكلمه وعلى الرشد والصلاح .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 25 دقيقة

حضور الحريري ماله داعي بصراحة وكذلك رئبس العراق كلهم في يد إيران، رئيس العراق موالي بقوة لإيران والحريري مغلوب على أمره يبغى المملكة تساعده وتوظف شعبه وفي نفس الوقت مايبغى يخرج عن طاعة حزب الله ولهذا لا فائدة من التمسك بالعراق وإيران أبدا

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