بالفيديو.. ضحك متبادل بين ولي العهد ورئيس الوزراء اللبناني والشيخ ناصر بن حمد
وثَّق مقطع فيديو، حديث ودي وباسم بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريري والشيخ ناصر بن حمد قائد الحرس الملكي البحريني.
جاء ذلك في قصر الصفا بمكة المكرمة، مقر انعقاد القمة الإسلامية، حيث يستقبل خادم الحرمين الشريفين وفود القمة التي ستنطلق بعد قليل.
فيديو | #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان في حديث ودي مع رئيس وزراء لبنان والشيخ ناصر بن حمد.#الإخبارية #القمة_الإسلامية_بمكة pic.twitter.com/P3djISDVHt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74989 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يجمع القادة المسلمين على توحيد الكلمه وعلى الرشد والصلاح .. آمين ,,
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 25 دقيقة
حضور الحريري ماله داعي بصراحة وكذلك رئبس العراق كلهم في يد إيران، رئيس العراق موالي بقوة لإيران والحريري مغلوب على أمره يبغى المملكة تساعده وتوظف شعبه وفي نفس الوقت مايبغى يخرج عن طاعة حزب الله ولهذا لا فائدة من التمسك بالعراق وإيران أبدا
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 13 دقيقة
قصدي لافائدة من التمسك بالعراق ولبنان