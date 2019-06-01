الشباب يقدم عرضًا للكرواتي إيفان ليكو لتدريب الفريق

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الشباب قدّم عرضًا للكرواتي إيفان ليكو، ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكدت التقارير، أن الشباب أخبر المدرب أنهم سوف ينفقون أموالا هائلة من أجل التعاقدات، وأن هدفهم الموسم المقبل المنافسة على البطولات.

يشار إلى أن إيفان من مواليد 7 فبراير 1978 ، وسبق أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده.

وأنهى نادي الشباب موسمه في دوري المحترفين 2019، في المركز الخامس أي أنه لن يشارك في دوري أبطال آسيا.