زغاريد وهتافات في الحرم.. المعتمرون يرحبون بـ ” السيسي ” (فيديو)

نايف السالم(صدى):

شهدت مكة المكرمة، استقبال عدد من المعتمرين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحفاوة كبيرة.

وعكست عدد من الفيديوها والصور حفاوة ترحيب عدد من المعتمرات بالرئيس المصري من خلال الزغاريد والتصفيق وإلقاء التحية عليه.

وهتفت السيدات بهتافات الترحيب بالإضافة إلى هتافات أخرى مثل ” تحيا مصر “.

وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له العمرة قبل ساعات من انطلاق القمة الإسلامية الـ 14 بمكة.