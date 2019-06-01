تزامنًا مع قمم مكة 2019.. الأمن العام: الصلاة بالمساجد القريبة أفضل من المسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

واصل الأمن العام تحذيراته إلى المصليين تزامنا مع قمم مكة 2019، مطالبًا الجميع بتوخي الحذر وتجنب الزحام.

وقال الأمن العام في رسالة جديدة له إن من يقطن بالقرب من الحرم عليه الصلاة بالمساجد القريبة، في الليالي الأخيرة من رمضان لتجنب الزحام في المسجد الحرام، الذي تشهده المنطقة إثر تأدية عدد كبير العمرة ومن بين رؤساء الدول العربية والإسلامية على هامش قمم مكة 2019.

وجاء نص رسالة الأمن العام النصية كالتالي : يشهد المسجد الحرام كثافة عالية من المعتمرين والمصلين، وصلاتك في المسجد القريب منك فيه تسهيل عليهم.