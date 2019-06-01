طباعة المصنف أو تعديله أو نشره دون إذن المؤلف يُعرض صاحبه للمسائلة

فهد القزيز(صدى):

تعتبر انتهاكات إعادة طباعة الناشر للمصنف أو تعديل محتويات المصنف من غير المؤلف أو فك تشفير المعلومات المشفرة للمؤلف، من الانتهاكات إذا لم يأذن المؤلف، إذ يوضع الفعل تحت طائلة القانون.

كما يعد نشر مصنف غير مملوك للناشر ما لم يتم الحصول على ” إذن كتابي ” من المؤلف، من الانتهاكات أيضًا، وتعرض صاحبها للمسائلة.

والملكية الفكرية، تعني أحقية الشخص أو المبتكر أو المخترع في تسجيل شيء ما كملكية خاصة له نتيجة كونه أول من وصل إليها وقام بابتكارها أو قام بإكتشافها أو قام بصنعها على حسب ما قام به من عمل، وذلك الحق يحميه القانون ويجرم من يعارضه في جميع الدول وتختلف العقوية القانونية الرادعة من دولة لأخرى.

وتشمل أنواع الملكية الفكرية: ” براءة الاختراع، حقوق الطبع، العلامات التجارية، أسرار العمل).