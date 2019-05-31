رئيس ومنسوبي بلدية حازمي يجددون البيعة لولي العهد

سعيد العجل(صدى):

رفع رئيس ومنسوبي بلدية مركز الحازمي ، أسمى آيات التهاني والتبريكات وتجديد البيعة الثانية لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.

وقال رئيس البلدية المهندس ابراهيم بن صالح القرني : بأن الذكرى الثانية لبيعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله؛ نجدد البييعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واللين، مؤكدين تكاتف الجميع على النهج القويم المستمد من الكتاب والسنة، ومعربين عن فخرنا واعتزازنا ومعتبرين أن مبايعة الشعب لولي العهد حفظه الله، دلالة أكيدة على مواصلة القيادة للارتقاء بالوطن والمواطن على المستوى الأمني والتنموي.

ودعا الله عز وجل أن يبارك جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.