الرئيس التنفيذي لـ ” السعودية للكهرباء ” يتفقد مركز عمليات التحكم ويزور مركز 911 في مكة المكرمة

سعيد العجل(صدى):

زار أمس، فهد السديري الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء، مركز عمليات تحكم التوزيع في إدارة كهرباء مكة المكرمة، في إطار جولة تفقدية في ضوء ما تمثله العاصمة المقدسة من أهمية عالية خلال موسم العمرة.

واطلع السديري، خلال جولته التفقدية على استعدادات وخطط وتدابير مواجهة الأحمال الكهربائية، وكيفية التعامل مع البلاغات، خاصة في المنطقة المركزية، كما وقف الرئيس التنفيذي للشركة على الاستعدادات لهذا الموسم.

كما زار السديري مركز الاتصال الموحد ٩١١ وأطلع على الطرق المتخذة في التواصل والتعامل مع البلاغات الطارئة والتعاون القائم بين الشركة والمركز الأمني.

كما اطلع السديري، على موثوقية تغذية المسجد الحرام والمناطق المهمة في مكة المكرمة.

من جانب آخر، زار الرئيس التنفيذي للشركة، فرق العمل الميداني التابعة للشركة في المنطقة المركزية بمكة المكرمة، وتناول السديري الإفطار مع العاملين والمناوبين لأداء أعمالهم ومهماتهم في خدمة ضيوف الرحمن؛ للاطمئنان على تجهيزاتها واستعداداتها خلال موسم العمرة.

وتعمل الشركة، على تطوير تجهيزات مراكز التحكم بشكل دوري، وتطوير وزيادة العاملين؛ لمواكبة الازدياد المضطرد لزوار بيت الله الحرام والمعتمرين.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ ” السعودية للكهرباء ” ، أن العمل في هذه البقعة المباركة، شرف وأجر عظيم لكل من يخدم هذا المكان وهذا البلد الطاهر، سواء من أبناء الشركة أو أبناء هذا الوطن العزيز في كل قطاعات العمل، لا حرمهم الله الأجر، وأشار إلى أن ما شاهده من استعدادات تثلج الصدر، وقدم شكره لرجال ” السعودية للكهرباء ” العاملين في الميدان لخدمة مكة المكرمة والمسجد الحرام، والزوار والمعتمرين، وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن ” السعودية للكهرباء ” تعمل باستمرار على إنشاء محطات توزيع وتحويل جديدة في مكة المكرمة، وتنفذ دورياً آلاف عمليات الصيانة للعدادات، لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية وتغذية المسجد الحرام بما يحتاجه من الطاقة الكهربائية؛ لمواجهة الأحمال العالية، وتعزيز فرق الطوارئ الميدانية.