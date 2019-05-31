إحالة قضية العثور على جثة وبلاغ دهس مزعوم إلى شرطة صبيا

علي القحطاني(صدى):

أحالت إدارة مرور صبيا، ملف قضية دهس مواطن يعمل معلمًا إلى شرطة صبيا، بناء على طلب من أسرة المتوفى، خاصة في ظل تعدد الروايات واتساع دائرة الشكوك.

وتفصيلًا، ورد بلاغ إلى المرور بوقوع حادث دهس في طريق الجمالة بمحافظة صبيا؛ إلا أنه بعد الانتقال إلى مكان الحادث لم تجد الفرق الجثمان ولم يجدوا آثار دماء أو وقائع لوقوع حادث الدهس، وقد نقلت قبل وصولها.

وكشف مصادر أن الفرق انتقلت إلى المستشفى فيما قامت الفرق الأمنية المختصّة بإعادة التحقُّق من مسرح الحادث المزعوم في البلاغ ولم تعثر على أي آثار دماء أو اصطدام أو مركبة الجاني.

وتضاربت الأقوال في الحادث، حيث حضر لدى رجال الأمن شخص من جنسية باكستانية وأدلى بشهادته أن المجني عليه حصر إليه وأخذ ملابس باكستانية وقام بارتدائها، ومن ثم قام بالمغادرة وفجأة عاد راكضًا من خلف المحلات لتدهسه سيارة دفع رباعي.

فيما أبلغ وافد يمني عن تفاصيل من اللحظات الأخيرة للواقعة، مشيرًا إلى أن المتوفى حضر إليه في المزرعة وشرب الماء وكان في حالة رعب، وبيّن للوافد أنه هناك أشخاص يلاحقونه ويهددونه وبعدها غادر.