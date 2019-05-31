ذبحته وهو نائمًا.. زوجة تقتل زوجها في شهر العسل
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على زوجة؛ إثر قتلها زوجها خلال شهر العسل؛ لنشوب خلافات بينهما.
وكان ورد إلى مركز شبين القناطر بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ثلاثيني ملقاه على جانب الطريق، وبها طعنات.
وبالتحقيقات وتكثيف البحث، توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن المتهم بجريمة القتل هي زوجة المجني عليه.
واعترفت الزوجة ” أ.ش “، أنها قتلت زوجها بعد نشوب خلاف بينهما، والذي شهد اعترافها بأنها تزوجته مرغمه منذ شهر، وعقب نومه قامت بإحضار سكينًا وذبحته، وتخلصت من الجثة بمساعدة ابنة خالتها البالغ 16 عامًا .
وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75013 ] نشر منذ 9 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5753 ] نشر منذ 9 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
غندورة[ عدد التعليقات: 12437 ] نشر منذ 9 ساعات
تزوجته (مرغمة) منذ شهر.
قتلته🔪 في شهر البصل يمكن تخيلته بصلة🤔
اللقمة اللي (بالغصب) مــاتنبلع.. يجيك ذلحين درج ولادبشة مدرعم/ة ومطفي النور ومازال يعيش في جلباب جدة جدته ويقول ليشش هو فيه أحد مايرغب في الزواج؟
يابابا الزواج مزاج ورغبة حـــــاول تستوعب.