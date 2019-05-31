ذبحته وهو نائمًا.. زوجة تقتل زوجها في شهر العسل

القاهرة(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على زوجة؛ إثر قتلها زوجها خلال شهر العسل؛ لنشوب خلافات بينهما.

وكان ورد إلى مركز شبين القناطر بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ثلاثيني ملقاه على جانب الطريق، وبها طعنات.

وبالتحقيقات وتكثيف البحث، توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن المتهم بجريمة القتل هي زوجة المجني عليه.

واعترفت الزوجة ” أ.ش “، أنها قتلت زوجها بعد نشوب خلاف بينهما، والذي شهد اعترافها بأنها تزوجته مرغمه منذ شهر، وعقب نومه قامت بإحضار سكينًا وذبحته، وتخلصت من الجثة بمساعدة ابنة خالتها البالغ 16 عامًا .

وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمة.