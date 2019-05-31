القمة الإسلامية الـ 14 .. وصول خادم الحرمين الشريفين وبدء استقبال الوفود ( فيديو)

نايف السالم(صدى):

وصل الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مقر عقد القمة الإسلامية الـ 14 بمكة المكرمة منذ قليل.

ويستقبل خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- قادة الدول المشاركة في القمة الإسلامية الـ 14 المنعقدة في مكة المكرمة.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز غرد منذ قليل قبل انطلاق أعمال القمة الإسلامية الـ 14 قائلًا : ” نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية “.

وتابع : ” سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا “.