القمة الإسلامية الـ 14 .. وصول خادم الحرمين الشريفين وبدء استقبال الوفود ( فيديو)
وصل الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مقر عقد القمة الإسلامية الـ 14 بمكة المكرمة منذ قليل.
ويستقبل خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- قادة الدول المشاركة في القمة الإسلامية الـ 14 المنعقدة في مكة المكرمة.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز غرد منذ قليل قبل انطلاق أعمال القمة الإسلامية الـ 14 قائلًا : ” نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية “.
وتابع : ” سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا “.
بدء وصول الوفود المشاركة في #القمة_الإسلامية https://t.co/vrx85M4H9y
— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) May 31, 2019
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