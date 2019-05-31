نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.. كلوب يسخر من حظه قبل معركة اللقب

ماجد محمد(صدى):

سخر مدرب ليفربول يورغن كلوب من سوء حظه في النهائيات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، ومواجهة اللقب أمام توتنهام.

وقال كلوب قبل ساعات من انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا 2019: ” منذ 2012 وباستثناء 2017 تأهلت للنهائي مع فريقي. في بعض الأحيان عبر الحظ والتوفيق لكن في آخر سبع سنوات أحمل الرقم القياسي في الفوز في قبل النهائي “.

وتابع كلوب: ” كانت هناك لحظات حالفني فيها التوفيق وفي لحظات أخرى العكس. لكني لا أستطيع تغيير ذلك، أتفهم وجود الحظ لكن عندما تعمل له تجده من فترة لأخرى، لو كنت سببًا في خسارة ست مباريات نهائية على التوالي ينبغي على الجميع حينها القلق! لو عكس ذلك إذن فلدي فرصة في الفوز “.

ويترقب عشاق الكرة حول العالم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ،بين ليفربول وتوتنهام، والتي من المرتقب أن تكون مباراة حماسية وستشهد العديد من المفاجآت.