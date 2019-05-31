وقت اللياقة تحتفل بمنسوبيها في الإفطار الرمضاني

محمد السعران(صدى):

أقامت شركة لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة حفلَ الإفطار الرمضاني السنوي لمنسوبيها في هوليدي ان الازدهار بالرياض، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ علي بن حمد الصقري، والرئيس التنفيذي احمر اعظم ومدراء الإدارات في الشركة ،وتضمن الحفل فعاليات لمنسوبي الشركة، حيث بدأ باستعراض اكستريم فتنس، ألقى بعده الرئيس التنفيذي السيد احمر اعظم كلمة شكر الجميع على ما بذلوه من جهد في العمل خلال الفترة الماضية وقال هدفنا ان نكون من افضل عشرة اندية على مستوى العالم ، موضحا ان هناك أجهزة جديدة سوف يتم ادراجها في الأندية ستكون مفاجأة للمشتركين، أقيم بعدها مسابقات كاهووت نالت استحسان الموظفين ، وفي نهاية الحفل تم تكريم الموظفين الذين أمضوا بالشركة أكثر من 10 سنوات، بعد ذلك تم تكريم مدير الربع الرابع 2018 والربع الأول 2019 والمدير العام 2018 نظير تميزهم في أداء أعمالهم.

وقال رئيس مجلس الإدارة، علي بن حمد الصقري “نهدف بهذا الإفطار إلى تعزيز الروابط بين منسوبي الشركة، وتوطين علاقة التواصل فيما بينهم، ولتحقيق رسالة إنسانية متكافلة، واغتنام شهر رمضان لتعزيز أواصر الصداقة والألفة بين الجميع فيما قال الرئيس التنفيذي احمر اعظم ” استثمرنا هذه المناسبة الكريمة في تكريم الموظفين الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات وغيرهم؛ نظير ما قدموه من إنجازات وجهود طيلة السنوات.