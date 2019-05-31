بعد توديع مونديال الشباب 2019.. خالد الغنام في كراكوفيا البولندي

نواف السالم(صدى):

يضع نادي كراكوفيا البولندي، نجم منتخب الأخضر تحت 20 سنة خالد الغنام أمام عينه؛ حيث يسعى الفريق لضم اللاعب لصفوفه.

وقالت مصادر إن الفريق البولندي الذي يشارك في ” يوروبا ليغ “ الموسم المقبل، قد طلب بالفعل ضم خالد الغنام، إلى صفوفه ابتداءً من الموسم المقبل.

ووصف مدرب الفريق البولندي اللاعب بأنه رائع، ومستواه مميَّز، ويستحق اللعب في أوروبا، مضيفا : ” أريده في فريقي في يووربا ليج الموسم المقبل “.

ولفت المدرب إلى أنه ينتظر عرض الأمر على رئيس النادي ومن ثم تقديم عرض رسمي للاعب المنتخب والقادسية.