بعد توديع مونديال الشباب 2019.. خالد الغنام في كراكوفيا البولندي
يضع نادي كراكوفيا البولندي، نجم منتخب الأخضر تحت 20 سنة خالد الغنام أمام عينه؛ حيث يسعى الفريق لضم اللاعب لصفوفه.
وقالت مصادر إن الفريق البولندي الذي يشارك في ” يوروبا ليغ “ الموسم المقبل، قد طلب بالفعل ضم خالد الغنام، إلى صفوفه ابتداءً من الموسم المقبل.
ووصف مدرب الفريق البولندي اللاعب بأنه رائع، ومستواه مميَّز، ويستحق اللعب في أوروبا، مضيفا : ” أريده في فريقي في يووربا ليج الموسم المقبل “.
ولفت المدرب إلى أنه ينتظر عرض الأمر على رئيس النادي ومن ثم تقديم عرض رسمي للاعب المنتخب والقادسية.
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