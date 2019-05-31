شاب يهرب من الشرطة ويقدم فيهم شكوى لفشلهم في الإمساك به
في واقعة مثيرة للسخرية، قام شاب يبلغ 19 عامًا بتوبيخ الشرطة في فلوريدا الأمريكية بعد فشلهم في الإمساك به بعد أن فر من إحدى الدوريات.
وفي التفاصيل، قام شرطي بإيقاف الفتي الذي يدعى جونز على خلفية القيادة بسرعة، ولكن هرب الشاب من الشرطي وظن أن الدورية أخذت رقم سيارته ، وستقوم بتعميم الرقم على الدوريات الأخرى.
فوجيء الشاب أنه مر بأربعة عناصر من الشرطة وكل مرة كان يمر بسلام دون أن يوقفه أحد، مما أغضب الشاب الذي اتصل بعد مرور ساعة على فراره بالشرطة.
وقال جونز للمجيب الذي طلب منه أن يوضح ما حصل: ” وجه الشرطي مصباحه باتجاهي ومن ثم وقف ورائي وفيما هو يسير باتجاه سيارتي استدرت بالسيارة ومررت بقربه “.
وتابع : ” لِمَ ندفع لكم رواتبكم؟ لقد مررت بأربعة عناصر شرطة ولم يوقفني أحد “.
وتم التعرف على مصدر الاتصال وأوقف جونز في نهاية المطاف بتهمة القيادة بطريقة خطرة والفرار وسوء استخدام خط الطوارئ.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75013 ] نشر منذ 10 ساعات
ههههههههههههه ممتاز ..
,, انا معه في جزئية قوله ،، مررت بأربع عناصر شرطه ولا مسكني أحد ،، يعني إهمال من الشرطه ، هنا معه حق ,,
,, اعتبره مواطن صالح محافظ على امن بلده ، حتى وان كان هو المخطي وافلت منهم ,,
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5772 ] نشر منذ 10 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
نذل وحقير بعد،
يعني فوق شينة قوات عينه.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5753 ] نشر منذ 10 ساعات
شر البليه ما يضحك