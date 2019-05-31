شاب يهرب من الشرطة ويقدم فيهم شكوى لفشلهم في الإمساك به

واشنطن(صدى):

في واقعة مثيرة للسخرية، قام شاب يبلغ 19 عامًا بتوبيخ الشرطة في فلوريدا الأمريكية بعد فشلهم في الإمساك به بعد أن فر من إحدى الدوريات.

وفي التفاصيل، قام شرطي بإيقاف الفتي الذي يدعى جونز على خلفية القيادة بسرعة، ولكن هرب الشاب من الشرطي وظن أن الدورية أخذت رقم سيارته ، وستقوم بتعميم الرقم على الدوريات الأخرى.

فوجيء الشاب أنه مر بأربعة عناصر من الشرطة وكل مرة كان يمر بسلام دون أن يوقفه أحد، مما أغضب الشاب الذي اتصل بعد مرور ساعة على فراره بالشرطة.

وقال جونز للمجيب الذي طلب منه أن يوضح ما حصل: ” وجه الشرطي مصباحه باتجاهي ومن ثم وقف ورائي وفيما هو يسير باتجاه سيارتي استدرت بالسيارة ومررت بقربه “.

وتابع : ” لِمَ ندفع لكم رواتبكم؟ لقد مررت بأربعة عناصر شرطة ولم يوقفني أحد “.

وتم التعرف على مصدر الاتصال وأوقف جونز في نهاية المطاف بتهمة القيادة بطريقة خطرة والفرار وسوء استخدام خط الطوارئ.