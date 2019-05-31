نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.. صلاح : أرغب في خوض المباراة كاملة

ماجد محمد(صدى):

كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، أنه يرغب في خوض مباراة النهائي كاملة دون أن يتعرض للإصابة مثلما حدث فيالنسخة الماضية.

وأضاف ” صلاح ” قبل ساعات من انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 : بالطبع أتمنى خوض المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي، لكن هذه المرة بالكامل، وعدم التعرض للإصابة مثل العام الماضي “.

وتابع صلاح : ” هدفنا بالطبع الفوز باللقب رغم صعوبة خوض المباراة أمام فريق إنجليزي، بينما لو كان أياكس تأهل لكانت مباراة صعبة أيضًا لأن الفريق الهولندي أقصى ناديي يوفنتوس وريال مدريد في طريقه إلى قبل النهائي “.

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح تعرض لإصابة قوية في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي على يد راموس نجم ريال مدريد مما جعله يخرج من الملعب في أول نصف ساعة.