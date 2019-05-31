شركة تخصص مكافأة مالية للنساء المتبرجات
عرضت شركة ألمنيوم روسية، مكافآت للموظفات اللواتي يأتين العمل متبرجات وذلك لمدة شهر، حيث وصفت المبادرة بـ ” ماراثون الأنوثة ” .
وتعرّضت الشركة إلى موجة انتقادات لاذعة، كما وصفها الجمهور بأنها شيء من العصور المظلمة، فيما دافعت الشركة عن نفسها، بالقول إنها جعلت مكان العمل ” أكثر إشراقاً ” .
وكانت الشركة قد أعلنت أنها ستدفع للنساء 100 روبل إضافية (1.50 دولار) في اليوم لكل موظفة تطبق الشروط التي تضمنت تصفيف الشعر أيضاً.
وقالت مسؤولة بالشركة: ” نأمل بأن تسمح هذه المبادرة للموظفات لدينا بالشعور بالأنوثة عندما يلبسن التنانير أو الفساتين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75004 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرشي[ عدد التعليقات: 2586 ] نشر منذ 6 ساعات
أكيد إنها شركة يهودية لأن اول من نشر ثقافة التعري عند النساء في اوروبا هم اليهود
عند بدايات إختراع التلفزيون ودخوله لمنازل المواطنين الأوروبيين حيث كانت الأنثى
في اوروبا عامة طغطي رأسها كاملآ بشال أو منديل قبل ذلك الوقت ولكن اليهود استغلوا
بدايات إنتشار التلفزيون فعملوا على السيطرة على الإعلام منذ ذلك الوقت وبدأ تعري
المرأة في اوروبا بداية عن طريق الإعلانات ومن ثم عمل مسابقات للسباحة النسائية
ورصد الجوائز الباهظة لها من أجل إغراء النساء وتشجيعهم على التعري .
وعندما اقيمت تلك المسابقة وكانت في الهواء الطلق وامام الناس حيث كن النساء
المتفرجات يغمضن أعينهن خجلآ من أولئك النسوة اللائي غررن بهن … فلعنة الله عليهم
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5753 ] نشر منذ 6 ساعات
الله لايربحها
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5772 ] نشر منذ 5 ساعات
يقول المثل :-العيب من مأتاه لا يستغرب،
أوالعيب من أهل العيب لايستغرب،
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 12 دقيقة
اعراض رخيصة تتبرج او تتعرى مقابل ٥ريال باليوم الله يارخص الشرف عندهم