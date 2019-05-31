شركة تخصص مكافأة مالية للنساء المتبرجات

موسكو(صدى):

عرضت شركة ألمنيوم روسية، مكافآت للموظفات اللواتي يأتين العمل متبرجات وذلك لمدة شهر، حيث وصفت المبادرة بـ ” ماراثون الأنوثة ” .

وتعرّضت الشركة إلى موجة انتقادات لاذعة، كما وصفها الجمهور بأنها شيء من العصور المظلمة، فيما دافعت الشركة عن نفسها، بالقول إنها جعلت مكان العمل ” أكثر إشراقاً ” .

وكانت الشركة قد أعلنت أنها ستدفع للنساء 100 روبل إضافية (1.50 دولار) في اليوم لكل موظفة تطبق الشروط التي تضمنت تصفيف الشعر أيضاً.

وقالت مسؤولة بالشركة: ” نأمل بأن تسمح هذه المبادرة للموظفات لدينا بالشعور بالأنوثة عندما يلبسن التنانير أو الفساتين.