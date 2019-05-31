العناية الإلهية تنقذ ركاب طائرتين من نهاية مروعة في ثانيتين فقط

إدنبرة(صدى):

أنقذت العناية الإلهية ركاب طائرتين من الموت المحقق، حيث نجى الركاب في ثانيتين فقط من كارثة على أرض مطار إدنبره في إسكتلندا.

وفي التفاصيل كانت طائرة ركاب نرويجية على وشك الاصطدام بأخرى بريطانية، على أرض المطار، في ظل أحوال جوية سيئة، مما أدى إلى تعريض حياة مئات الركاب للخطر.

و هبطت طائرة ” بوينغ 737 ” تابعة للخطوط الجوية النرويجية على مدرج مطار إدنبرة، بعد ثانيتين فقط من إقلاع طائرة ” إيرباص ” تابعة لشركة ” إيزي جيت” البريطانية، من المدرج ذاته، وهو ما كان بمثابة مخاطرة كبيرة بحياة الركاب الذي بلغ عددهم 350 راكب.

ولم يكن يفصل بين هبوط الطائرة النرويجية وإقلاع الطائرة البريطانية سوى 870 مترا فقط، وهي مسافة خطيرة جدا وفق خبراء الطيران.