بالفيديو.. تلاوة نادرة للشيخ علي جابر في ليلة 27 رمضان قبل عقود

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، تلاوة نادرة جدا للشيخ علي جابر رحمه الله في ليلة ٢٧رمضان من عام ١٤٠١هـ.

ونشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” ، التلاوة النادرة، موضحة أنها في خامس ليلة يؤم فيها المصلين في المسجد الحرام بعد أن كلفه الملك خالد رحمه الله بصلاة التراويح في الحرم المكي.

وتلى الشيخ علي جابر، في الفيديو النادر، آيات من سورة الحشر.

يشار إلى أن الشيخ عائض القرني قد أشار إلى أن الليلة هي أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر، داعيًا إلى كثر الصلاة والذكر والدعاء فيها.

وكان الشيخ الدكتور سعد الخثلان قد أكد أن ليلة القدر ثابتة وليست متنقلة، أي انها توجد في ليلة ثابتة كل عام.

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