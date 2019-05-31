بالفيديو.. تلاوة نادرة للشيخ علي جابر في ليلة 27 رمضان قبل عقود
أظهر مقطع فيديو، تلاوة نادرة جدا للشيخ علي جابر رحمه الله في ليلة ٢٧رمضان من عام ١٤٠١هـ.
ونشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” ، التلاوة النادرة، موضحة أنها في خامس ليلة يؤم فيها المصلين في المسجد الحرام بعد أن كلفه الملك خالد رحمه الله بصلاة التراويح في الحرم المكي.
وتلى الشيخ علي جابر، في الفيديو النادر، آيات من سورة الحشر.
يشار إلى أن الشيخ عائض القرني قد أشار إلى أن الليلة هي أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر، داعيًا إلى كثر الصلاة والذكر والدعاء فيها.
وكان الشيخ الدكتور سعد الخثلان قد أكد أن ليلة القدر ثابتة وليست متنقلة، أي انها توجد في ليلة ثابتة كل عام.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75006 ] نشر منذ 8 ساعات
ماشاء الله تبارك الله ,,
,, رحمه الله ووالديا رحمة واسعه واسكنهم الدرجات العُلى من الجنه ,, آمين ,,
عيد رمضان[ عدد التعليقات: 2098 ] نشر منذ 8 ساعات
حسبنا الله علي من كان سبب لإبعاد الشيخ علي جابر من إمامة المصلين في الحرم المكي الشريف .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5772 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته, ووالداي وجميع موتى المسلمين،،
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5753 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمه
حمد الله[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه كان ذو صوت شجي وخصوص في رمضان وعيت على صوته في التراويح في رمضان ١٤٠٥ هجري كانت ايام جميله زمن الطيبين رحمه الله ورفع درجته في الجنه