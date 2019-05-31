خالد النمر: الكحة المتكررة لا تنقذ من جلطة القلب

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن الكحة المتكررة لا تنقذ جلطة القلب كما يُشاع.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أوضح ” النمر ” أن من أسباب الخمول والتعب الدائم: ضعف الغده الدرقية، فقر الدم، قصور الكلى، التهاب الكبد، الاكتئاب، انقطاع التنفس أثناء النوم، أعراض جانبية لبعض الادوية.

كما وجّه نصيحة للفتيات بالقول: لا ترهقي والدتك المريضة بتنسيق وترتيب التفاصيل الصغيرة في حفلة زواجك، فبعض الأمهات تجاملك على حساب صحتها.