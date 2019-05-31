خالد النمر: الكحة المتكررة لا تنقذ من جلطة القلب
أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن الكحة المتكررة لا تنقذ جلطة القلب كما يُشاع.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أوضح ” النمر ” أن من أسباب الخمول والتعب الدائم: ضعف الغده الدرقية، فقر الدم، قصور الكلى، التهاب الكبد، الاكتئاب، انقطاع التنفس أثناء النوم، أعراض جانبية لبعض الادوية.
كما وجّه نصيحة للفتيات بالقول: لا ترهقي والدتك المريضة بتنسيق وترتيب التفاصيل الصغيرة في حفلة زواجك، فبعض الأمهات تجاملك على حساب صحتها.
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