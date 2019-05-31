بالصور.. ” السيسي ” يؤدي مناسك العمرة ويتفاعل مع معتمرين مصريين

القاهرة(صدى):

أدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مناسك العُمرة اليوم الجمعة، بالتزامن مع تواجده في مكة لحضور قمم مكة 2019، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-.

وكان الرئيس المصري قد وصل أمس الخميس إلى مكة، إذ استقبله خادم الحرمين بحفاوة شديدة.

ونشرت الرئاسة المصرية، مجموعة من الصور لـ السيسي وهو بملابس الإحرام ويدعو في الحرم المكي، كما كان يُسلّم على عدد من المعتمرين المصريين الذين تواجدوا في الحرم.

وانطلقت قمم مكة 2019، مساء الخميس، حيث ألقى خادم الحرمين الشريفين كلمته في افتتاح القمة الخليجية، مؤكدًا أن ما تقوم به إيران من تدخلات في المنطقة يعد تحدياً لمبادئ إرساء السلم، مشيرًا إلى أن إيران هدفت طوال 4 عقود على توسيع نفوذها والهيمنة على المنطقة بهدف توسيعِ النفوذ والهيمنةِ وهو عملٌ ترفضُه الأعرافُ والمواثيق الدولية.

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