بعد تخريجه 500 مشترك ومشتركة أعمارهم من عمر 14 وحتى 18 سنة يمام .. يصنع المستقبل

سعيد العجل(صدى):

الرياض: اختتم مركز عالم المهارات للتعليم برنامج ” يمام ” الريادي في نسخته الـ 12 في مساحات العمل المشتركة ٦٧|٢٢، في جو تنافسي حضره العديد من أولياء الأمور والمهتمين في صناعة ريادة الأعمال في العاصمة الرياض.

وقالت منيرة المخلفي الشريك المؤسس لمركز عالم المهارات ” ساعين في تمكين الأجيال بإيجاد بيئة داعمة عبر برامج وأنشطة تستهدف الطفل والناشئة بمختلف المجالات التي تعود بالفائدة على بلادنا، وتصنع منهم قادة يساهمون في بنائها وقادرين على تمثيل وطننا بكل فخر “.

وأضافت ” كان برنامج ” يمام ” الريادي أحدها والذي يستهدف الشباب والفتيات من عمر ١٤ وحتى ١٨ سنة، حيث يتعلمون ويمارسون إعداد وتنفيذ المشاريع الريادية بدءًا من اختيار الفكرة الابتكارية للمشروع وانتهاءً بعرض مشاريعهم في اليوم الختامي أمام لجنة التحكيم المكونة المستثمرين ورواد الأعمال، وبحضور أهلهم وأصدقائهم ليحظوا بالدعم الذي يستحقون “.

وأوضحت المخلفي ” الانخراط في بيئة محفزة يُساهم في تعزيز شخصية المشتركين القيادية من خلال عملهم على إدارة المشاريع وتوزيع المهام بينهم وتحمل مسؤوليتها كفريق عمل في شركة ناشئة صغيرة، ويتشاركون في تأسيس المشروع بواسطة أدوات حديثة تسهل عملية البناء والتخطيط وخلق القيم من أجل تدارك الوقوع بالأخطاء قدر الإمكان “.

وتابعت ” بالإضافة إلى أهمية تعلم مهارات الإقناع ومهارات عرض المشروع على المستثمرين ليتمكنوا من الفوز بأعلى تقييم من لجنة التحكيم ويتوجوا بالمشروع الفائز “.

من جانبه، قالت سارة المزروع مديرة البرامج في عالم المهارات ” حتى اليوم قد تخرج من برنامج يمام الريادي أكثر من ٥٠٠ مشترك ومشتركة بفضل الله سبحانه عملوا خلالها على ١٠٠ مشروع ريادي، وقد استمر منها وأصبح واقعًا (١٢ مشروع) تنوعت بمجالاتها ما بين التقنية والتعليم ومشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية وغيرها “.