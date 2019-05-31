فلكي: عيد الفطر 2019 سيكون الأربعاء القادم

نايف السالم(صدى):

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ماجد الرخيص، ان شهر رمضان سيكون 30 يومًا وعيد الفطر سيكون يوم الأربعاء القادم.

واستدل ” الرخيص ” على ذلك بأن رؤية هلال شوال مساء يوم الاثنين ٢٩ رمضان مستحيلة ولن يُرى حتى بالوسائل الحديثة؛ لأن ارتفاعه نصف درجة تقريبًا، فلا يمكث سوى دقائق قليلة.

من جانبه، أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، عدم صحة ما يُتداول والمشار فيه إلى بيان ظروف هلال شهر شوال1440.

وأوضح المرصد، أنه اعتاد نشر بيان ظروف كل شهر حسب المعطيات العلمية وإما أن المرصد يقرر إكمال أو بداية شهر فهذا ليس من اختصاصه ويخص المحكمة العليا.

يأتي ذلك تعقيبًا على ما نشر بأن يوم الأربعاء المقبل هو أول أيام عيد الفطر 2019.

وكان المرصد قد أصدر بيان يوضح فيه الظروف العلمية لرؤية الهلال، والذي تبيّن منه أن الرؤية يوم الاثنين ستكون صعبة إلى مستحيلة.