بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 145 مرشحًا على وظائفها لمطابقة البيانات

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، أسماء المرشحين مبدئياً والبالغ عددهم (145) من المتقدمين والمتقدمات على وظائفها الإدارية والمعلنة في 18 رمضان 1440هــ.

وطلبت الوزارة، من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع الوزارة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 7 شوال 1440هــ، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 10 شوال 1440هــ، لاستكمال إجراءات المطابقة بهدف مطابقة ما سجلوه على برنامج جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وأكدت الوزارة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي وإنما لمراجعة صحة البيانات، تمهيداً لإجراء المقابلات الشخصية .

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة: الهوية الوطنية، أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وكذلك إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة، والسجل الأكاديمي.

وأشارت إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

للإطلاع على أسماء المدعوين للمطابقة من الراجل، يرجى الدخول على الرابط هنـــــــا .

للإطلاع على أسماء المدعوين للمطابقة من الراجل، يرجى الدخول على الرابط هنـــــــا .