الحرس الثوري: مساعدة الحوثيين فرض علينا وفقًا للقرآن
أقر نائب قائد الحرس الثوري، علي فدوي، بدعم النظام الإيراني لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.
وأوضح أن ” ما يمنع إرسال قوات إيرانية إلى اليمن كما يحصل في سوريا هو الحصار المفروض على اليمن ” وفقًا لوصفه.
جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، إذ أكد أن ” مساعدة الحوثيين بكل الطرق فرض علينا وفقا للقرآن، وإننا نقوم بهذا الواجب ” .
جاء ذلك بالتزامن مع قمم مكة 2019 التي انطلق أمس الخميس، حيث أكد العرب على تورط إيران بالتدخل في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب، بما في ذلك استمرار دعم ميليشيات الحوثي في اليمن.
القرشي[ عدد التعليقات: 2583 ] نشر منذ 15 دقيقة
إنت ومعممينك ما تعترفون بالقرأن فكيف تفتري على الله الكذب يا صفوي يا صهيوني .
قال الله سبحانه وتعالى : اعوذوا بالله من الشيطان الرجيم
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ .. الأية (190) من سورة البقرة
وأنتم والحوثيين ومن والاكم من الجماعات الإرهابية جميعكم معتدين .
اعتديتوا على العراق ولبنان وسوريا واليمن وعلى دول افريقية مستغلين فقرها وجهلها ولا يوجد دولة خليجية
او عربية او إسلامية إلا وقد اعتديتوا عليها بنشر الفتن والنعرات الطائفية بين شعوبها وجاي بكل وقاحة وتقول
مساعدة الحوثيين فرض علينا وفقًا للقرآن : كذبت ورب الكعبة يا أيها المجوسي .