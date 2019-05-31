الحرس الثوري: مساعدة الحوثيين فرض علينا وفقًا للقرآن

فهمي محمد(صدى):

أقر نائب قائد الحرس الثوري، علي فدوي، بدعم النظام الإيراني لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.

وأوضح أن ” ما يمنع إرسال قوات إيرانية إلى اليمن كما يحصل في سوريا هو الحصار المفروض على اليمن ” وفقًا لوصفه.

جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، إذ أكد أن ” مساعدة الحوثيين بكل الطرق فرض علينا وفقا للقرآن، وإننا نقوم بهذا الواجب ” .

جاء ذلك بالتزامن مع قمم مكة 2019 التي انطلق أمس الخميس، حيث أكد العرب على تورط إيران بالتدخل في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب، بما في ذلك استمرار دعم ميليشيات الحوثي في اليمن.