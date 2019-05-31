الأخضر يُهدر الفرصة الأخيرة ويودع مونديال الشباب 2019
ودع الأخضر للشباب، اليوم الجمعة، مونديال الشباب 2019، عقب خسارته من بنما بهدفين مقابل هدف في إطار دور المجموعات.
وودع الأخضر مونديال الشباب 2019 محتلًا المركز الرابع والأخير بدون نقاط، بينما يحتل بنما المركز الثالث بـ 4 نقاط.
وخاض الأخضر 3 مباريات، وخسر الثلاث مباريات، بينما تحتل فرنسا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2235 ] نشر منذ 12 ساعة
مافي شيء جديد
ماوكلي[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 11 ساعة
الاعب السعودي ضعيف البنيه لا يتحمل الحراره
و الرطوبه والبروده العاليه والامطار وهو لاعب محلي عظمه ضعيف وعضلات ماتعطيه وتحملها
قليل يعني خروجهم طبيعي جدا