الأخضر يُهدر الفرصة الأخيرة ويودع مونديال الشباب 2019

ماجد محمد(صدى):

ودع الأخضر للشباب، اليوم الجمعة، مونديال الشباب 2019، عقب خسارته من بنما بهدفين مقابل هدف في إطار دور المجموعات.

وودع الأخضر مونديال الشباب 2019 محتلًا المركز الرابع والأخير بدون نقاط، بينما يحتل بنما المركز الثالث بـ 4 نقاط.

وخاض الأخضر 3 مباريات، وخسر الثلاث مباريات، بينما تحتل فرنسا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.