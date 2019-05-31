بابجي تقتل مراهق بعد 6 ساعات من اللعب المتواصل

نيودلهي(صدى):

شهدت الهند وفاة فتى يبلغ 16 عامًا بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء قيامه بـ لعب ” بابجي ” على مدار 6 ساعات متواصلة .

وقالت عائلة الفتي التي تسكن في ولاية ماديا براديش، أن نجلهم بدأ بعد تناول الغداء في المنزل، بلعب لعبة ” بوبجي ” على هاتفه المحمول، واستمر في اللعب على مدار 6 ساعات متواصلة.

وأوضحت شقيقته أنه أثناء اللعب وقع شجار بينه وبين أخرين قام على إثره بالانفجار في البكاء ، تاركا اللعبة، ويقول: ” لن ألعب معكم مرة أخرى، بسببكم خسرت “.

وتعرض الفتي لانهيار شديد، ليتم نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة مع وصوله، بينما أوضح الطبيب أن الفتي تعرض إلى الوفاة بسبب الإثارة التي سببتها اللعبة، والتي رفعت من مستويات الأدرينالين، ما أدى لنوبة قلبية.