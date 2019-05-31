بالفيديو.. محلل سياسي: ترامب مصر على تطبيق كامل العقوبات على إيران

واشنطن(صدى):

كشف المحلل سياسي إيهاب عباس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكشف عن كامل أوراقها أمام النظام الإيراني أو من يؤيده في المنطقة العربية؛ حتى لا تتعاون معها أو تنقل لها المعلومات.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصرة على تطبيق كامل العقوبات على إيران لتحقيق المطالب الدولية التي ترغبها المملكة ودول الخليج، تزامنًا مع استضافة المملكة لـ قمم مكة 2019.