بالفيديو.. محلل سياسي: ترامب مصر على تطبيق كامل العقوبات على إيران
كشف المحلل سياسي إيهاب عباس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكشف عن كامل أوراقها أمام النظام الإيراني أو من يؤيده في المنطقة العربية؛ حتى لا تتعاون معها أو تنقل لها المعلومات.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصرة على تطبيق كامل العقوبات على إيران لتحقيق المطالب الدولية التي ترغبها المملكة ودول الخليج، تزامنًا مع استضافة المملكة لـ قمم مكة 2019.
محلل سياسي: إدارة #ترمب مصرة على تطبيق كامل العقوبات على #إيران لتحقيق المطالب الدولية التي ترغبها #المملكة ودول الخليج .. تزامن مع استضافة #المملكة للقمتين الخليجية والعربية#الإخبارية#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/KWULlEDsHm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2019
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5720 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يزيدها تدهور