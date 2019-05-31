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الشاعر إبراهيم خفاجي عشق الهلال.. وكتب النشيد الوطني في 6 أشهر (فيديو)

الشاعر إبراهيم خفاجي عشق الهلال.. وكتب النشيد الوطني في 6 أشهر (فيديو)
نواف السالم(صدى):

يعتبر الشاعر الراحل إبراهيم خفاجي واحدا من مؤسسي نادي الهلال وتولى منصب رئيس النادي خلال الخمسينيات، فيما ارتبط اسمه بالنادي من خلال البيت الشهير على باب النادي من شعره: إذا لعب الهلال فخبروني فإن الفن منبعه الهلالُ.

وفي عام 1983 هـ، تم تكليف الشاعر إبراهيم خفاجي بكتابة كلمات النشيد الوطني بأمر من الملك فهد بن عبدالعزيز –حفظه الله-، ما جعله يتروى في الكتابة وإنهائها بعد 6 أشهر.

وروى الشاعر في لقاء قديم له، أن التكليف جاء له وهو في القاهرة حيث دعاه سفير خادم الحرمين الشريفين هناك إلى مكتبه حيث كان الديوان الملكي يريد التواصل معه.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 56 دقيقة

الله يشفيكم بس تدوروا اي شي يخص الهلال تبي تلحق شي من اشلاء الهلال الممزقه في البطولة العربية والدوري وكأس الملك

[ عدد التعليقات: 5700 ] نشر منذ 16 دقيقة

الله يرحمه

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