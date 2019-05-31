الشاعر إبراهيم خفاجي عشق الهلال.. وكتب النشيد الوطني في 6 أشهر (فيديو)

نواف السالم(صدى):

يعتبر الشاعر الراحل إبراهيم خفاجي واحدا من مؤسسي نادي الهلال وتولى منصب رئيس النادي خلال الخمسينيات، فيما ارتبط اسمه بالنادي من خلال البيت الشهير على باب النادي من شعره: إذا لعب الهلال فخبروني فإن الفن منبعه الهلالُ.

وفي عام 1983 هـ، تم تكليف الشاعر إبراهيم خفاجي بكتابة كلمات النشيد الوطني بأمر من الملك فهد بن عبدالعزيز –حفظه الله-، ما جعله يتروى في الكتابة وإنهائها بعد 6 أشهر.

وروى الشاعر في لقاء قديم له، أن التكليف جاء له وهو في القاهرة حيث دعاه سفير خادم الحرمين الشريفين هناك إلى مكتبه حيث كان الديوان الملكي يريد التواصل معه.