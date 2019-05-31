الشاعر إبراهيم خفاجي عشق الهلال.. وكتب النشيد الوطني في 6 أشهر (فيديو)
يعتبر الشاعر الراحل إبراهيم خفاجي واحدا من مؤسسي نادي الهلال وتولى منصب رئيس النادي خلال الخمسينيات، فيما ارتبط اسمه بالنادي من خلال البيت الشهير على باب النادي من شعره: إذا لعب الهلال فخبروني فإن الفن منبعه الهلالُ.
وفي عام 1983 هـ، تم تكليف الشاعر إبراهيم خفاجي بكتابة كلمات النشيد الوطني بأمر من الملك فهد بن عبدالعزيز –حفظه الله-، ما جعله يتروى في الكتابة وإنهائها بعد 6 أشهر.
وروى الشاعر في لقاء قديم له، أن التكليف جاء له وهو في القاهرة حيث دعاه سفير خادم الحرمين الشريفين هناك إلى مكتبه حيث كان الديوان الملكي يريد التواصل معه.
#برنامج_الراحل
كان الشاعر #الراحل_إبراهيم_خفاجي واحدا من مؤسسي نادي #الهلال وتولى منصب رئيس النادي خلال الخمسينيات، والبيت الشهير على باب النادي من شعره
إذا لعب الهلال فخبروني :: فإن الفن منبعه الهلالُ#عيشوا_معنا_رمضان #رمضان_كريم pic.twitter.com/TdUW8qZwvM
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 31, 2019
#فيديو
الشاعر #الراحل_إبراهيم_خفاجي يروي لـ @mohd_alkhamisi قصة تكليفه بكتابة النشيد الوطني السعودي عام 83 بتكليف من الملك فهد رحمه الله..#برنامج_الراحل#عيشوا_معنا_رمضان #رمضان_كريم pic.twitter.com/cMX3VbsWM8
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 31, 2019
المليليح[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يشفيكم بس تدوروا اي شي يخص الهلال تبي تلحق شي من اشلاء الهلال الممزقه في البطولة العربية والدوري وكأس الملك
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5700 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يرحمه