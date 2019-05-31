خالد الصاوي يخلع الحزام لـ رامز جلال (فيديو)

القاهرة(صدى):

استضاف رامز في الشلال الفنان خالد الصاوي، اليوم الجمعة؛ ليكون ضحية لمقلبه الرمضاني.

وسقط خالد الصاوي في الشلال إلا أنه حاول مساعدة الفتاو التي سقطت معه بشجاعة، وسيطرت عليه حالة من العصبية أثناء تواجده في القارب.

وعندما وصل خالد الصاوي إلى الجزيرة لمواجهة الغوريلا، قام بخلع ” الحزام ” ليضربها به، وبالفعل قام بمواجهتها دون خوف.

وكشف رامز جلال عن المقلب ليقوم خالد الصاوي بالانقضاض عليه لضربه، ولقنه ” علقة سخنة ” ، ولكنه سامحه في النهاية.