النابلسي: لا تُعقدوا الزواج حتى لا يحل محله السفاح
أكد الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أنه يجب على الرجل أن يتحرى الزوجة المؤمنة، وألا يقبل الزواج بغير المؤمنة.
وأضاف خلال برنامج ” منهج التائبين ” ، أن يجب أيضًا على الفتاة اختيار الزوج المتدين لأن الشخص غير المقيد بالإيمان قد يؤذي البنت، وهذا أمر تكليفي.
وأشار إلى ضرورة عدم تعقيد الزواج حتى لا يحل محله السفاح، مضيفًا: التشدد في المهور ومطالب البيت الواسع والمال الوفير، كل ذلك يضيق على المتزوجين وعلى الزواج ويزيد من مساحة السفاح.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 11 ساعة
جيت تكحلها عميتها ياشيخ. كنت ماشي كويس. مؤمنة ومؤمن. يا اخي قل مسلمة ومسلم اهون شوي لان الايمان امره عند الله هو اعلم.
(لا تقولوا امنا وقولوا اسلمنا)
كان الاحرى تقول تزوجوا من اللي يؤدون فروضهم ويحترمون بعض سواء الرجل او المرأة.
اما الحين انت تقول المتدين. طيب واذا بعد مدة تشدد بالتدين اكثر وش تسوي المرأة اذا هي انسانة عادية. ينكد على امها.
والعكس اذا هي متدينة وبعد مدة تشددت بالدين تنكد على امه.
لا تلفزيون ولا راديو وتصير حياتهم تحريم في تحريم.
الوسطية يا شيخ المطلب. خلهم يتزوجون وربنا يجمع بينهم والايمان يجي شوي شوي