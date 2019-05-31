النابلسي: لا تُعقدوا الزواج حتى لا يحل محله السفاح

علي القحطاني(صدى):

أكد الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أنه يجب على الرجل أن يتحرى الزوجة المؤمنة، وألا يقبل الزواج بغير المؤمنة.

وأضاف خلال برنامج ” منهج التائبين ” ، أن يجب أيضًا على الفتاة اختيار الزوج المتدين لأن الشخص غير المقيد بالإيمان قد يؤذي البنت، وهذا أمر تكليفي.

وأشار إلى ضرورة عدم تعقيد الزواج حتى لا يحل محله السفاح، مضيفًا: التشدد في المهور ومطالب البيت الواسع والمال الوفير، كل ذلك يضيق على المتزوجين وعلى الزواج ويزيد من مساحة السفاح.