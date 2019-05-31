بالفيديو.. لوتس تكشف عن تايب 130 الكهربائية الخارقة في غضون 45 يومًا

لندن(صدى):

يُنتظر أن يظهر طرازًا جديدًا بالكامل في سيارة من لوتس في غضون 45 يومًا، حيث ستكون سيارة خارقة كاملة التجهيز تتميز بمحركات كهربائية نقية.

ويحمل الطرق الخلفي من السيارة الخارقة، حروف Lotus مضيئة فوق غطاء كهربائي لمنفذ الشحن، و تكون مرئية أيضاً على الجانب الأيمن، بينما تظهر حواف المصابيح الخلفية أيضاً بشكل صغير ويبدو انها LED.

وأوضحت التقارير، أن السيارة الفائقة المنخفضة والعريضة سيكون لها نفس طول إيفورا والذي يبلغ 4350 مم تقريباً، ولكنها ستكون أعرض بكثير حيث يبلغ عرضها حوالي 2000 مم، ويقال عن لديها قوة أكثر من 1000 حصان ونظام دفع كلي، ويصل مداها إلى 402 كلم لكل شحنة.