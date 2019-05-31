يورجن كلوب: فيرمينو جاهز لنهائي دوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

أكد المدير الفني لليفربول يورجن كلوب، أن مهاجم الفريق روبرتو فيرمينو، أصبح جاهزًا لموقعة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر خوضه غدًا السبت.

وكان فيرمينو، قد تعرّض إلى إصابة في الفخذ، أجبرته على الغياب عن آخر 4 لقاءات لليفربول، فيما قال المدرب الألماني أنه أصبح ” جاهزًا تمامًا ” من الناحية البدنية.

وعن مشاركته في اللقاء، أجاب بالقول: ” إن أخبركم بوش (ماوريسيو بوشيتينو المدير الفني لتوتنهام) تشكيلة فريقه في اللقاء، اتصلوا بي وسوف أخبركم بها أيضا ” .

وأضاف: ” إذا لم يبلغكم، سأترك أسئلة قليلة دون إجابات. إنه بحالة جيدة وتدرب، سترون لاحقا أنه هنا ” .

ويعد فيرمينو أحد أضلاع مثلث الهجوم الرئيسي في ليفربول، إلى جانب محمد صلاح وساديو ماني.